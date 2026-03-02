Авиакомпания Qatar Airways продлила приостановку всех рейсов из-за закрытого неба Катара. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Полёты Qatar Airways всё ещё приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что рейсы возобновятся только после официального объявления Управления гражданской авиации о безопасности полётов над страной.