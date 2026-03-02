Qatar Airways продлила приостановку всех рейсов
Авиакомпания Qatar Airways продлила приостановку всех рейсов из-за закрытого неба Катара. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Полёты Qatar Airways всё ещё приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара», — говорится в заявлении.
В компании уточнили, что рейсы возобновятся только после официального объявления Управления гражданской авиации о безопасности полётов над страной.
Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись Тегеран и более десяти других крупных городов страны. Целями атаки стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Он был убит. Иранская армия в ответ атакует американские военные базы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Также американский истребитель F-15 был сбит в небе над Кувейтом, пилот катапультировался и был задержан на земле.
