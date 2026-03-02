Иранист объяснил, какой курс в отношении России займёт аятолла Арафи
Алиреза Арафи. Обложка © khamenei.ir
Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Хаменеи стал его ближайший сподвижник аятолла Алиреза Арафи. Как он будет выстраивать отношения с Россией, объяснил иранист Раджаб Сафаров.
По его словам, Арафи долгие годы работал с Хаменеи, был его верным учеником и не принадлежит ни к каким политическим или деловым группам, он человек системы. Эксперт подчеркнул, что верность Арафи идеям предшественника распространяется и на курс по отношению к России, который, судя по всему, останется неизменным.
«Он не замечен в каких-то симпатиях или антипатиях по отношению к России. Но Арафи придерживается линии Хаменеи, а тот был достаточно активным приверженцем всестороннего развития российско-иранских отношений», — отметил собеседник «Ридуса».
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В результате атаки был убит верховный лидер ИРИ, аятолла Али Хаменеи. Исполнять обязанности главы государства был назначен аятолла Алиреза Арафи. 2 марта по его дому нанесли ракетный удар.
