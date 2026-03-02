Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 13:59

Иранист объяснил, какой курс в отношении России займёт аятолла Арафи

Алиреза Арафи. Обложка © khamenei.ir

Алиреза Арафи. Обложка © khamenei.ir

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Хаменеи стал его ближайший сподвижник аятолла Алиреза Арафи. Как он будет выстраивать отношения с Россией, объяснил иранист Раджаб Сафаров.

Пезешкиан призвал Иран к сплочённости и пообещал разгромить США и Израиль
Пезешкиан призвал Иран к сплочённости и пообещал разгромить США и Израиль

По его словам, Арафи долгие годы работал с Хаменеи, был его верным учеником и не принадлежит ни к каким политическим или деловым группам, он человек системы. Эксперт подчеркнул, что верность Арафи идеям предшественника распространяется и на курс по отношению к России, который, судя по всему, останется неизменным.

«Он не замечен в каких-то симпатиях или антипатиях по отношению к России. Но Арафи придерживается линии Хаменеи, а тот был достаточно активным приверженцем всестороннего развития российско-иранских отношений», — отметил собеседник «Ридуса».

Война США и Ирана в 2026 году: с чего всё началось, кто на чьей стороне и какова позиция России
Война США и Ирана в 2026 году: с чего всё началось, кто на чьей стороне и какова позиция России

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В результате атаки был убит верховный лидер ИРИ, аятолла Али Хаменеи. Исполнять обязанности главы государства был назначен аятолла Алиреза Арафи. 2 марта по его дому нанесли ракетный удар.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar