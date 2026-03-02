Иранист объяснил, какой курс в отношении России займёт аятолла Арафи

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Хаменеи стал его ближайший сподвижник аятолла Алиреза Арафи. Как он будет выстраивать отношения с Россией, объяснил иранист Раджаб Сафаров.

По его словам, Арафи долгие годы работал с Хаменеи, был его верным учеником и не принадлежит ни к каким политическим или деловым группам, он человек системы. Эксперт подчеркнул, что верность Арафи идеям предшественника распространяется и на курс по отношению к России, который, судя по всему, останется неизменным.