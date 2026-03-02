Пентагон: Первый удар по Ирану нанёс Израиль, получив разведданные США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi
Первый удар по территории Ирана в рамках военной операции нанесла израильская сторона, опираясь на разведданные США. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Америки Дэн Кейн.
Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, генерал уточнил, что атака проводилась в светлое время суток. Её осуществила Армия обороны Израиля при поддержке американского разведывательного сообщества.
Кейн также раскрыл масштаб начального этапа: в нём были задействованы более ста самолётов. Таким образом, США подтвердили свою ключевую роль в обеспечении удара, хотя формально первый выпад сделал Израиль.
Напомним, утром 28 февраля аятолла Али Хаменеи был убит в собственной резиденции при авианалёте коалиции США и Израиля. Американский президент Дональд Трамп тогда заявил, что Вашингтону удалось обезглавить руководство Исламской Республики. Сегодня появилась информация, что Тегеран начал наносить ответные удары по местам, где может находиться израильский премьер Биньямин Нетаньяху. В Израиле эти данные опровергли. После этого иранская сторона заявила о новых атаках по офису главы израильского правительства.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.