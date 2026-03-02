Пентагон: Первый удар по Ирану нанёс Израиль, получив разведданные США

Первый удар по территории Ирана в рамках военной операции нанесла израильская сторона, опираясь на разведданные США. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Америки Дэн Кейн.

Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, генерал уточнил, что атака проводилась в светлое время суток. Её осуществила Армия обороны Израиля при поддержке американского разведывательного сообщества.

Кейн также раскрыл масштаб начального этапа: в нём были задействованы более ста самолётов. Таким образом, США подтвердили свою ключевую роль в обеспечении удара, хотя формально первый выпад сделал Израиль.