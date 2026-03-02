Алекса с мужем скорбят о «надёжном друге» Джабраилове, но не все верят в их искренность

Певица Алекса и её муж, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, высказались о смерти экс-сенатора Умара Джабраилова. На своей странице в соцсети парочка назвала его «надёжным другом» и поблагодарила за мудрость и светлые воспоминания.

«Наша семья глубоко потрясена случившимся, не так давно он был полон энергии, планов, настроен оптимистично, полон идей... Он всегда был внимательным собеседником и надёжным товарищем, готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в тексте.

Алекса с мужем заверили, что всегда были в близких и доверительных отношениях с Джабраиловым. Однако не все пользователи поверили в искренность их слов. Несколько лет назад экс-сенатор обвинил семью в мошенничестве, пара якобы перевела себе его деньги — 1,5 миллиона рублей. Чем закончился конфликт, официально не озвучивалось, но никаких серьёзных разбирательств не было.