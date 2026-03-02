Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
2 марта, 16:29

Алекса с мужем скорбят о «надёжном друге» Джабраилове, но не все верят в их искренность

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ veacheslav_daichev

Певица Алекса и её муж, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, высказались о смерти экс-сенатора Умара Джабраилова. На своей странице в соцсети парочка назвала его «надёжным другом» и поблагодарила за мудрость и светлые воспоминания.

«Наша семья глубоко потрясена случившимся, не так давно он был полон энергии, планов, настроен оптимистично, полон идей... Он всегда был внимательным собеседником и надёжным товарищем, готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в тексте.

Алекса с мужем заверили, что всегда были в близких и доверительных отношениях с Джабраиловым. Однако не все пользователи поверили в искренность их слов. Несколько лет назад экс-сенатор обвинил семью в мошенничестве, пара якобы перевела себе его деньги — 1,5 миллиона рублей. Чем закончился конфликт, официально не озвучивалось, но никаких серьёзных разбирательств не было.

Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. Предположительно, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Его дочь не верит в версию с суицидом. По её мнению, отца заставили «замолчать» на фоне появления его имени в файлах скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в секс-торговле и педофилии. До гибели Джабраилов страдал от затяжной депрессии и был наркозависим. О возможном суициде он намекал своим охранникам, которые не спускали с него глаз.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
