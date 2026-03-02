«Обожал мои ключицы»: Анастасия Волочкова шокирована самоубийством Умара Джабраилова
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на смерть своего друга Умара Джабраилова
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / umar_dzhabrailov, volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова назвала бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова, совершившего самоубийство, позитивным, светлым и ярким человеком. Артистка рассказала, что их дружба длилась 28 лет — с самого её появления в Москве в 1998 году.
«Он очень любил женщин. Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: «Насть, я обожаю твои ключицы». В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво, очень красиво», — призналась Волочкова беседе с «Газетой.ru».
По её словам, Джабраилов обладал невероятным чувством юмора. Он был принципиален в отношениях и бизнесе, отличался смелостью в высказываниях, порой с сарказмом. Звезда назвала смерть своего друга большой утратой.
«Это действительно большая трагедия. Значит, что-то серьёзное очень случилось, но это, честно, большая утрата, потому что это очень хороший человек», — заключила балерина.
Напомним, 2 марта Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве. Ему было 67 лет. Уже опубликовано последнее видео Джабраилова перед самоубийством. Сообщается, что незадолго до смерти ему заблокировали все счета ИП. Также известно, что в последние годы он жил как затворник. Накануне суицида Джабраилов жаловался подруге на одиночество. Его похоронят в родовом селе в Чечне.
