Авиакомпании вывезут 4,5 тысячи россиян 24 рейсами с Ближнего Востока 3 марта

Российские власти разворачивают масштабную операцию по возвращению граждан из стран Ближнего Востока. Пассажиров вывозят планово, но в усиленном режиме. Минтранс РФ провёл совещание с перевозчиками, МИД, МЧС и Росавиацией.

Он также потребовал обеспечить бесплатные звонки в кол-центры и полное информирование пассажиров. Уже сегодня, 3 марта, будут выполнены 24 рейса из ОАЭ и Омана. Самолёты доставят в Россию около 4,5 тысячи человек. Самолёты летят не только в Москву, но и в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.