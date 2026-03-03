Авиакомпании вывезут 4,5 тысячи россиян 24 рейсами с Ближнего Востока 3 марта
Обложка © Life.ru
Российские власти разворачивают масштабную операцию по возвращению граждан из стран Ближнего Востока. Пассажиров вывозят планово, но в усиленном режиме. Минтранс РФ провёл совещание с перевозчиками, МИД, МЧС и Росавиацией.
Замглавы ведомства Владимир Потешкин поручил авиакомпаниям подготовить детальный план-график вывозных рейсов из закрытого региона вплоть до 7 марта.
«Будем оперативно обращаться к авиационным властям государств для согласования перелётов и ускорения процессов», — отметил Потешкин.
Он также потребовал обеспечить бесплатные звонки в кол-центры и полное информирование пассажиров. Уже сегодня, 3 марта, будут выполнены 24 рейса из ОАЭ и Омана. Самолёты доставят в Россию около 4,5 тысячи человек. Самолёты летят не только в Москву, но и в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
Напомним, на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем в Объединённых Арабских Эмиратах остаются тысячи российских туристов: у порядка 20 тысяч соотечественников уже истекли сроки туров. Часть из них, опасаясь эскалации, пытается покинуть страну через соседние Оман и Саудовскую Аравию, однако в Генконсульстве РФ призвали граждан воздержаться от этого. В то же время российские туристы раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.