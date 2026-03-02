Аэропорт Дубая отправил первый за сутки пассажирский рейс
Транспортная блокада Персидского залива начала ослабевать. Крупнейший хаб региона возобновил отправку пассажирских бортов после вынужденного простоя. Международный аэропорт Дубая отправил первый с начала суток рейс. Самолёт взял курс на Самарканд, об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
Власти эмирата анонсировали возможное возобновление работы воздушных гаваней в ограниченном режиме. Речь идёт о двух главных аэропортах — международном хабе Дубая и аэропорте Аль-Мактум. При этом пассажиров призвали не спешить с выездом в терминалы и дожидаться подтверждения от авиакомпаний.
Несколькими часами ранее аналогичный прорыв произошёл в Абу-Даби. Оттуда в Москву отправился первый за двое суток борт, который уже следует в Шереметьево. Вслед за ним столицу ОАЭ покинули еще несколько рейсов.
Напомним, на фоне ответных ударов Ирана по объектам США и Израиля напряжённость затронула Объединённые Арабские Эмираты, где остаются тысячи российских туристов. Как сообщается, у порядка 20 тысяч соотечественников уже истекли сроки туров, и часть из них, опасаясь эскалации, пытается покинуть страну через соседние Оман и Саудовскую Аравию, однако в Генконсульстве РФ призвали граждан воздержаться от этого. При этом российские туристы раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы в Москву.
