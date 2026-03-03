Пушков намекнул, что США подсмотрели идею атаки на Иран в фильме с Де Ниро
Обложка © Kinopoisk / Кадр из фильма «Хвост вертит собакой» (1997 год), режиссёр Барри Левинсон, сценарий Хилари Хенкин, Дэвида Мэмета и Ларри Бейнхарта
Сенатор Алексей Пушков провёл параллели между военной операцией США и Израиля против Ирана и сюжетом известной голливудской ленты «Хвост вертит собакой» с Робертом Де Ниро и Дастином Хоффманом. В телеграм-канале он напомнил об одной из ключевых сцен картины.
В фильме команда президента, чтобы отвлечь общественность от громкого секс-скандала, решает начать войну. На вопрос помощницы, против кого именно, пиарщик отвечает: «Да кого угодно. Это не имеет значения. Например, против Албании». На возражение, что Албания не сделала Америке ничего плохого, следует реплика: «Верно. Но, с другой стороны, что она нам сделала хорошего?»
«Нынешняя ситуация не идентична, конечно. Но и сходство, согласитесь, немалое», — заключил сенатор, намекнув на мотивы, стоящие за ближневосточной эскалацией.
Напомним, военная операция против Ирана началась утром 28 февраля с массированных бомбардировок крупных городов коалицией США и Израиля. В результате ударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи — в стране объявлен 40-дневный траур. По официальным данным, число жертв достигло 555 человек, разрушения зафиксированы в 131 районе. Российский МИД жёстко осудил действия Вашингтона и Тель-Авива. По данным арабских СМИ, минувшей ночью «Моссад» провёл наземную операцию на территории Исламской Республики. Израильский премьер Биньямин Нетаньху утверждает, что кампания против Ирана будет продолжаться «столько, сколько потребуется».
