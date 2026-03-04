Владимир Путин
Регион
4 марта, 03:35

Аэропорт Волгограда открыли спустя восемь часов

Обложка © Life.ru

Росавиация открыла аэропорт Волгограда утром 4 марта. Сообщение о снятии временных ограничения появилось после 6:00 утра по московскому времени.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, ограничительные меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов гражданских самолётов. Теперь воздушная гавань принимает и отправляет рейся в штатном режиме.

Всего аэропорт оставался закрытым в течение восьми часов. Сейчас в России остаются закрытыми авиагавани в Ульяновске, а также в Казани, Чебоксарах и Нижнекамске.

Напомним, Волгоград подвергся атаке украинских беспилотников поздно вечером 3 марта. Дроны ударили по многоквартирному дому и нескольким частным объектам. В результате атаки пострадали пять жителей региона.

