Аэропорт Волгограда открыли спустя восемь часов

Росавиация открыла аэропорт Волгограда утром 4 марта. Сообщение о снятии временных ограничения появилось после 6:00 утра по московскому времени.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, ограничительные меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов гражданских самолётов. Теперь воздушная гавань принимает и отправляет рейся в штатном режиме.

Всего аэропорт оставался закрытым в течение восьми часов. Сейчас в России остаются закрытыми авиагавани в Ульяновске, а также в Казани, Чебоксарах и Нижнекамске.