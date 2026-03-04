У экс-главы департамента Москвы Кибовского изъяли активы на миллиарды рублей

Суд изъял активы общей стоимостью 5 миллиардов рублей у бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и его соучастников. Под конфискацию попали имущество экс-председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова и лиц, связанных с ними.