4 марта, 03:57

У экс-главы департамента Москвы Кибовского изъяли активы на миллиарды рублей

Александр Кибовский. Обложка © Департамент культуры города Москвы

Суд изъял активы общей стоимостью 5 миллиардов рублей у бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и его соучастников. Под конфискацию попали имущество экс-председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова и лиц, связанных с ними.

Как сообщает «Коммерсант», решение о передаче имущества в доход государства вступило в законную силу.

Напомним, о задержании Александра Кибовского объявили 17 июля 2024 года. Он возглавлял департамент культуры столицы с 2010 по 2023 год и занимал должность министра правительства Москвы. Следствие предъявило ему обвинения по восьми эпизодам покушения на взятку и одному эпизоду мошенничества. Ранее сумму взяток оценивали в 100 миллионов рублей. Суд арестовал Кибовского в июле прошлого года.

Лия Мурадьян
