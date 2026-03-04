Погибшие в Прикамье туристы совершили серию роковых ошибок

На Северном Урале, в районе горы Гроб, погибли четверо из пяти туристов из Уфы. Группа бизнесменов отправилась в экстремальный поход на снегоходах и попала в сильнейшую снежную бурю. Выжить удалось только одному участнику.

Спасательная операция началась с опозданием, так как туристы не зарегистрировали маршрут в МЧС. К тому же они забыли спутниковый телефон в машине — единственное средство связи. Когда пурга накрыла группу, путешественники выкопали яму и укрылись тентом. Трое, несмотря на нулевую видимость, решили продолжить путь к избушке на горе — все они погибли в трёх километрах от укрытия.

Член Русского географического общества Евгений Шаталов рассказал kp.ru, что в уральских горах пурга бывает настолько сильной, что выжить невозможно даже при наличии снаряжения. Выжил лишь тот, кто остался под тентом, но и его товарищ не перенёс холода.