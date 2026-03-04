Захарова: Иранская «угроза» стала предлогом США и Израиля для свержения строя

Израиль и США давно вынашивали планы по насильственной смене власти в неугодном им Иране, поэтому была сфабрикована некая «угроза» со стороны Тегерана как предлог для начала военной операции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет никаких сомнений, что мнимая, как многократно на протяжении многих лет заявлялось, придуманная иранская угроза была лишь предлогом для реализации давно вынашивавшегося плана по насильственному свержению конституционного, подчеркну, строя в неугодном Вашингтону и Тель-Авиву суверенном государстве, опять же подчеркну, члене ООН», — пояснила дипломат.

По её словам, возобновление переговоров по Ирану стало лишь ширмой для прикрытия истинных планов Вашингтона и Тель-Авива. Захарова напомнила, что дипломатия не первый раз используется Западом именно в таком ключе, чтобы найти повод начать боевые действия в дальнейшем.