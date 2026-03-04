Захарова: Иранская «угроза» стала предлогом США и Израиля для свержения строя
Обложка © прес-служба МИД РФ
Израиль и США давно вынашивали планы по насильственной смене власти в неугодном им Иране, поэтому была сфабрикована некая «угроза» со стороны Тегерана как предлог для начала военной операции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нет никаких сомнений, что мнимая, как многократно на протяжении многих лет заявлялось, придуманная иранская угроза была лишь предлогом для реализации давно вынашивавшегося плана по насильственному свержению конституционного, подчеркну, строя в неугодном Вашингтону и Тель-Авиву суверенном государстве, опять же подчеркну, члене ООН», — пояснила дипломат.
По её словам, возобновление переговоров по Ирану стало лишь ширмой для прикрытия истинных планов Вашингтона и Тель-Авива. Захарова напомнила, что дипломатия не первый раз используется Западом именно в таком ключе, чтобы найти повод начать боевые действия в дальнейшем.
Напомним, 28 февраля Израиль и США совместно атаковали Иран. Удары наносились не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. КСИР заявил почти о 800 погибших в Иране от ударов противника. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции. 2 марта от ранений скончалась и его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ираном мог бы руководить популярный деятель «умеренных взглядов».
