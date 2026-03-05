День Льва Катанского: Почему мужчинам нельзя стричь бороду, а жёнам смотреть в небо ночью 5 марта

5 марта в православной традиции вспоминают преподобного Льва Катанского, хотя в народе этот день давно живёт под другими именами — Катальщик, Катание с гор или Корнилий Катальщик. Наши предки считали эту дату временем, когда граница между видимым и невидимым мирами становится особенно тонкой, а потому вести себя нужно осторожно.

Главным запретом дня было ночное небо. Верили, что, если в этот вечер взглянуть на звёзды и увидеть падающую, это может обернуться утратой близкого человека. Замужним женщинам вообще запрещалось долго стоять под звёздным сводом: по поверьям, злой дух мог проникнуть в дом и попытаться разлучить супругов.

Болезнь, подхваченная на Катальщика, считалась тяжёлой и затяжной. Любые обещания 5 марта давать не рекомендовалось — судьба будто специально подбрасывала обстоятельства, из-за которых слово нарушалось. Мужчинам же не следовало стричь бороду, чтобы не накликать денежные неприятности.

Погодные приметы на 5 марта

Фото © Chat GPT, Life.ru

Погодные приметы в этот день тоже наблюдали тщательно. Если вороны высоко кружат — к снегопаду, а если копаются в земле — ждать скорого тепла. Мокрый снег и быстрое таяние сулили оттепель и полноводные реки. Северный ветер приносил затяжной холод, южный обещал мягкую весну.

Как пишет «Вечерняя Москва», именины 5 марта отмечают Фёдор, Тихон, Самсон, Афанасий, Василий, Денис, Игнат, Давид, Иван, Корнилий, Лев, Леонтий и Сергей.

Катальщик из года в год напоминал людям о простом правиле: 5 марта лучше не бросать судьбе вызов. Наши предки верили, что в этот день любое необдуманное слово или действие откликается сильнее обычного. А значит, стоит замедлиться, прислушаться к себе и прожить дату спокойно — как делали поколения до нас. А ранее Life.ru рассказывал всё про историю праздника 8 Марта.