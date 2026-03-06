В Азербайджане восемь человек задержали за пособничество КСИР

В Азербайджане задержаны восемь граждан, подозреваемых в пособничестве Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщила Служба государственной безопасности республики, передаёт гостелеканал АзТВ.

По данным ведомства, четверо задержанных — Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов — уже осуждены на 6,5 года лишения свободы. Их признали виновными в подготовке и передаче взрывчатки, а также в выполнении заданий иностранной спецслужбы.

Ещё четверо — Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев — арестованы по решению суда. Материалы по ним переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.