Daily Express: Кремль заговорил о конце света из-за войны в Иране
На Западе подняли панику из-за слов официального представителя российского президента Дмитрия Пескова о конце света. Британская газета Daily Express завила, что в Кремле «предрекли апокалипсис» на фоне эскалации на Ближнем Востоке, но немного преувеличила.
«Кремль заявил, что сейчас конец света. Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану», — говорится в материале.
Вероятно, что таким заголовком британские журналисты всего лишь пытались привлечь побольше читателей. На самом же деле Песков заявил, что человечество в своей истории проходило и через более мрачные периоды, чем нынешний, поэтому о «конце света» говорить рановато.
Но острая фаза еще не миновала, ведь вскоре США хотят нанести ещё один мощный удар по Ирану в связи с избранием новым верховным лидером сына погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба. КСИР, полиция и армия уже присягнули ему на верность, а президент США Дональд Трамп был очень недоволен его приходом к власти.
