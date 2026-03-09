Владимир Путин
Daily Express: Кремль заговорил о конце света из-за войны в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

На Западе подняли панику из-за слов официального представителя российского президента Дмитрия Пескова о конце света. Британская газета Daily Express завила, что в Кремле «предрекли апокалипсис» на фоне эскалации на Ближнем Востоке, но немного преувеличила.

«Кремль заявил, что сейчас конец света. Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану», — говорится в материале.

Вероятно, что таким заголовком британские журналисты всего лишь пытались привлечь побольше читателей. На самом же деле Песков заявил, что человечество в своей истории проходило и через более мрачные периоды, чем нынешний, поэтому о «конце света» говорить рановато.

Конец света переносится на 2027 год? Что в своих предсказаниях видели Ванга, Жириновский и Пугачёва
Но острая фаза еще не миновала, ведь вскоре США хотят нанести ещё один мощный удар по Ирану в связи с избранием новым верховным лидером сына погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба. КСИР, полиция и армия уже присягнули ему на верность, а президент США Дональд Трамп был очень недоволен его приходом к власти.

