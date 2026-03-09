Нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи могли ранить в ходе конфликта с США и Израилем

Иранские СМИ впервые использовали особый эпитет в отношении нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи, что может указывать на его ранение в текущем конфликте. Государственные медиа назвали его «джанбаз» — согласно анализу РИА «Новости» это слово в зависимости от контекста может означать «рискующий жизнью» или относиться к тому, кто пострадал в ходе опасных действий и выжил.

Агентство Jamaran уточнило, что Хаменеи стал «джанбазом» в войне в месяц Рамадан — именно на этот священный для мусульман период пришлась эскалация между Ираном, США и Израилем. Крупнейший благотворительный фонд имени имама Хомейни также назвал нового лидера «джанбазом войны Рамадана» в эфире государственного телевидения. Никаких других подробностей о состоянии или обстоятельствах в СМИ не приводится.