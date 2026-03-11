Песков заявил, что демилитаризация Украины остаётся целью СВО
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Демилитаризация Украины остаётся одной из целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий прозвучал на фоне ударов по Брянску, произошедших 10 марта. По словам представителя Кремля, одной из задач операции является лишение Киева возможности наносить подобные удары.
«Демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары — это является одной из целей СВО», — заявил Песков.
Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли по Брянску удар с использованием ракет Storm Shadow. Известно о шести жертвах, ещё 42 человека пострадали. Девятерых из них эвакуировали на лечение в Москву.
