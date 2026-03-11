Песков заявил, что демилитаризация Украины остаётся целью СВО

Демилитаризация Украины остаётся одной из целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий прозвучал на фоне ударов по Брянску, произошедших 10 марта. По словам представителя Кремля, одной из задач операции является лишение Киева возможности наносить подобные удары.