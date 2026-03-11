Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:55

Песков заявил, что демилитаризация Украины остаётся целью СВО

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Демилитаризация Украины остаётся одной из целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий прозвучал на фоне ударов по Брянску, произошедших 10 марта. По словам представителя Кремля, одной из задач операции является лишение Киева возможности наносить подобные удары.

«Демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары — это является одной из целей СВО», — заявил Песков.

В Кремле заявили, что ограничения связи в Москве продлятся столько, сколько будет необходимо
В Кремле заявили, что ограничения связи в Москве продлятся столько, сколько будет необходимо

Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли по Брянску удар с использованием ракет Storm Shadow. Известно о шести жертвах, ещё 42 человека пострадали. Девятерых из них эвакуировали на лечение в Москву.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar