5 иностранных звёзд с татуировками на русском: тюремный жаргон, ошибки и странные фразы

Кириллица на коже голливудских актёров и мировых знаменитостей — уже не редкость, а скорее тренд. Кто-то находит в русском языке особую эстетику, кто-то вдохновляется нашей литературой, а кто-то просто влюбляется в звучание слов. Мы собрали истории иностранных звёзд, которые решили украсить своё тело русскими буквами и символами.

Сантьяго Капуто: советник президента с криминальными наколками

Фото © X / Mono_Iallo

Представьте: советник президента Аргентины приходит на переговоры, а у него на руках татуировки из энциклопедии русских криминальных наколок! Всё тело Сантьяго Капуто покрыто рисунками из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia. На правой руке красуется надпись: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж». Эксперты предупреждают: такие татуировки могут обернуться проблемами, если политик посетит Москву.

Граймс: «Тихо» и «ФАЙ» на ногах канадской певицы

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grimes

Клэр Буше в детстве училась в русской школе, занималась балетом, а бабушка привила ей любовь к Тарковскому и Достоевскому. В 2017 году знаменитый тату-мастер набил на ноге Граймс слово «Тихо» крупными чёрными мазками. Над правым коленом певица самостоятельно набила надпись «ФАЙ» — искажённое слово «фея», отсылка к её плейлисту The Fae List. Русский язык для артистки — не экзотика, а часть личной истории.

Никки Рид: философская фраза с ошибками

Никки Рид: татуировки на русском языке. Фото © ТАСС / Zuma / Jeffrey Mayer

В 2009 году на запястье звезды «Сумерек» заметили тату «ПРИЛУЧНЫЙ», после чего СМИ заговорили о романе с Павлом Прилучным. Через два года Никки свела наколку лазером, не объяснив её значение. Зато оставила другую: на грудной клетке красуется «Аолжно быть чтото большее» — с ошибками и слитно. Философский смысл понятен, а вот орфография подкачала.

Таро Эмир Текин: «Соня пока не умру» и загадочное «Одиннадцать»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taroemir

Турецкий актёр из сериала «Зимородок» набил под ключицей фразу «Соня пока не умру», когда встречался с российской моделью Софией Катц. Пара давно рассталась, но татуировку Эмир не свёл. Рядом у него ещё одна надпись — «Одиннадцать», посвящённая отцу-футболисту. Почему обе татуировки на русском языке, остаётся загадкой.

Кэри Маллиган: чеховская чайка как символ судьбы

Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello

На запястье британской актрисы изображена чайка — не простая, а чеховская. Татуировку Кэри сделала после роли Нины Заречной в пьесе «Чайка» в 2007 году. Эта роль имела для неё особое значение, и теперь актриса ищет черты чеховской героини в других образах. Чайка на запястье — напоминание о том, как искусство может изменить человека навсегда.

Русские татуировки на телах иностранных звёзд доказывают: наша культура и язык обладают особой притягательностью. Кто-то находит в кириллице экзотику, кто-то вдохновляется литературой, а кто-то влюбляется в звучание слов. Главное, чтобы татуировка не обернулась неприятностями, как у советника аргентинского президента.