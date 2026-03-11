Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ракетного удара ВСУ по Брянску

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования в связи с гибелью людей при ракетном ударе по Брянску. Текст заявления опубликован на официальном сайте Московской патриархии.

В обращении предстоятель Русской православной церкви назвал произошедшее трагическими событиями, подчеркнув, что действия против мирного населения свидетельствуют о бесчеловечности их заказчиков. Патриарх отметил, что разделяет боль утраты со всеми, кто потерял родных, и возносит молитвы об упокоении погибших.

«Надеюсь, что власти региона окажут необходимую поддержку семьям погибших, а также всем пострадавшим. Представители РПЦ, со своей стороны, готовы духовно утешать людей, особо нуждающихся сегодня в сочувствии и человеческом участии. Милостивый Господь да упокоит души убиенных в селениях небесных и дарует крепость духа всем ныне скорбящим», — говорится в сообщении.

Патриарх также обратился к губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову). Он попросил передать слова сочувствия тем, кого коснулось это горе. Первосвященник выразил убеждение, что волонтёры и духовенство окажут поддержку пострадавшим.