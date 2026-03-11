Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 16:18

Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ракетного удара ВСУ по Брянску

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования в связи с гибелью людей при ракетном ударе по Брянску. Текст заявления опубликован на официальном сайте Московской патриархии.

В обращении предстоятель Русской православной церкви назвал произошедшее трагическими событиями, подчеркнув, что действия против мирного населения свидетельствуют о бесчеловечности их заказчиков. Патриарх отметил, что разделяет боль утраты со всеми, кто потерял родных, и возносит молитвы об упокоении погибших.

«Надеюсь, что власти региона окажут необходимую поддержку семьям погибших, а также всем пострадавшим. Представители РПЦ, со своей стороны, готовы духовно утешать людей, особо нуждающихся сегодня в сочувствии и человеческом участии. Милостивый Господь да упокоит души убиенных в селениях небесных и дарует крепость духа всем ныне скорбящим», — говорится в сообщении.

Патриарх также обратился к губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову). Он попросил передать слова сочувствия тем, кого коснулось это горе. Первосвященник выразил убеждение, что волонтёры и духовенство окажут поддержку пострадавшим.

МО Украины измывается в соцсетях над трагедией в Брянске и пишет глумливые комменты к скорбным постам
МО Украины измывается в соцсетях над трагедией в Брянске и пишет глумливые комменты к скорбным постам

Напомним, что в результате удара ВСУ семью ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта погибли семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Официальное заявление о причастности к этой атаке украинских военных сделали в Следственном комитете России. По данным ведомства, организаторами удара выступили военнослужащие, представляющие Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar