Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах ракетного удара ВСУ по Брянску
Обложка © Life.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования в связи с гибелью людей при ракетном ударе по Брянску. Текст заявления опубликован на официальном сайте Московской патриархии.
В обращении предстоятель Русской православной церкви назвал произошедшее трагическими событиями, подчеркнув, что действия против мирного населения свидетельствуют о бесчеловечности их заказчиков. Патриарх отметил, что разделяет боль утраты со всеми, кто потерял родных, и возносит молитвы об упокоении погибших.
«Надеюсь, что власти региона окажут необходимую поддержку семьям погибших, а также всем пострадавшим. Представители РПЦ, со своей стороны, готовы духовно утешать людей, особо нуждающихся сегодня в сочувствии и человеческом участии. Милостивый Господь да упокоит души убиенных в селениях небесных и дарует крепость духа всем ныне скорбящим», — говорится в сообщении.
Патриарх также обратился к губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову). Он попросил передать слова сочувствия тем, кого коснулось это горе. Первосвященник выразил убеждение, что волонтёры и духовенство окажут поддержку пострадавшим.
Напомним, что в результате удара ВСУ семью ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта погибли семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Официальное заявление о причастности к этой атаке украинских военных сделали в Следственном комитете России. По данным ведомства, организаторами удара выступили военнослужащие, представляющие Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.