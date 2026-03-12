Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:09

В Кремле высказались о перспективах экономического сотрудничества с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

В Кремле пока не готовы говорить об эффективном экономическом взаимодействии с Соединёнными Штатами, несмотря на активизацию контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя контакты в Майами спецпредставителя главы государства Кирилла Дмитриева.

«Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока ещё рано, но тема, безусловно, обсуждается», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что выстраивание диалога между РФ и Соединёнными Штатами способно внести существенный вклад в нормализацию ситуации на глобальных энергетических рынках. Так он прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о возможном смягчении санкций против российского энергоэкспорта.

С 16 марта наступит переломный момент для курса доллара. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе
С 16 марта наступит переломный момент для курса доллара. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе

Напомним, во Флориде состоялись российско-американские переговоры, для этого в США прибыл Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Дмитриев назвал переговоры конструктивными.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar