В Кремле высказались о перспективах экономического сотрудничества с США
В Кремле пока не готовы говорить об эффективном экономическом взаимодействии с Соединёнными Штатами, несмотря на активизацию контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя контакты в Майами спецпредставителя главы государства Кирилла Дмитриева.
«Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока ещё рано, но тема, безусловно, обсуждается», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что выстраивание диалога между РФ и Соединёнными Штатами способно внести существенный вклад в нормализацию ситуации на глобальных энергетических рынках. Так он прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о возможном смягчении санкций против российского энергоэкспорта.
Напомним, во Флориде состоялись российско-американские переговоры, для этого в США прибыл Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Дмитриев назвал переговоры конструктивными.
