Экс-чиновники Самары обвиняются в ущербе на 199 млн рублей из-за проектирования метро

В Самаре экс-чиновникам региона вменяют ущерб в размере 199 млн рублей при проектировании метро. Об этом сообщил в ходе судебного следствия, начавшегося в суде Ленинского района Самары.

По данным обвинения, бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министр строительства Михаил Асеев превысили должностные полномочия при организации финансирования и выполнении проектно-сметных работ. Речь идёт о проекте первой очереди шестого этапа строительства метрополитена от станции «Алабинская» до «Самарской».

Прокурор указал, что действия чиновников были мотивированы корыстной или иной заинтересованностью и привели к существенным нарушениям законных интересов организаций и государства. Общий материальный ущерб, причинённый министерству строительства Самарской области, составил 199 млн 818 тыс. 499 рублей 50 копеек.