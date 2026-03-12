Экс-чиновники Самары обвиняются в ущербе на 199 млн рублей из-за проектирования метро
Виктор Кудряшов. Обложка © Правительство Самарской области
В Самаре экс-чиновникам региона вменяют ущерб в размере 199 млн рублей при проектировании метро. Об этом сообщил в ходе судебного следствия, начавшегося в суде Ленинского района Самары.
По данным обвинения, бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министр строительства Михаил Асеев превысили должностные полномочия при организации финансирования и выполнении проектно-сметных работ. Речь идёт о проекте первой очереди шестого этапа строительства метрополитена от станции «Алабинская» до «Самарской».
Прокурор указал, что действия чиновников были мотивированы корыстной или иной заинтересованностью и привели к существенным нарушениям законных интересов организаций и государства. Общий материальный ущерб, причинённый министерству строительства Самарской области, составил 199 млн 818 тыс. 499 рублей 50 копеек.
Напомним, следствие полагает, что Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», который впоследствии не был реализован из-за близкого расположения станций. Также суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. И был задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых территорий Минприроды России Алексей Яковлев. В декабре 2025 года бывший министр финансов региона Андрей Прямилов, обвиняемый в организации преступного сообщества, скончался в онкологическом центре после освобождения из СИЗО по состоянию здоровья.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.