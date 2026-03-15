«Это только начало»: Трампа разносят в пух и прах за ошибку с Ираном
Daily Mail: Трамп серьёзно ошибся, напав на Иран
Президент США Дональд Трамп совершил серьёзную ошибку, начав военную операцию против Ирана по наущению Израиля. Об этом заявило британское издание Daily Mail.
«Становится ясно, что он серьёзно просчитался, напав на Иран. <…> Через два дня после начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Теперь он превратился в узкий проход. <…> Цены на нефть достигли на этой неделе отметки более $100 за баррель – на $27 больше, чем за день до начала ударов. И это только начало», — отмечается в материале.
По мнению автора, единственный способ для США одержать победу — взять пролив под контроль, но для этого потребуется размещение сухопутных сил, на что Вашингтон не готов пойти.
Ранее Тегеран ввёл новые правила прохода через Ормузский пролив. В ответ Трамп призвал экипажи нефтяных танкеров идти напролом, несмотря на опасность. Иран же объявил о 47-й волне ракетных ударов по объектам США на Ближнем Востоке. А Йемен угрожает закрыть стратегически важный для Вашингтона пролив в поддержку Тегерана.
