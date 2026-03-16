Собянин сообщил об уничтожении 50-го дрона на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, летевшего на столицу. Таким образом, общее число сбитых дронов с начала суток достигло 50.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава столицы в телеграм-канале. Все цели ликвидированы после 02:00 16 марта.