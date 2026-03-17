17 марта, 13:08

Коллега погибшей от рук футболиста бизнесвумен назвала её благополучной и приятной

Обложка © Telegram / Молодёжный «Урал»

Обложка © Telegram / Молодёжный «Урал»

Появились подробности о жизни женщины, погибшей от рук 20-летнего футболиста Даниила Секача. Её бывшая коллега Галина поделилась воспоминаниями с NEWS.ru.

По словам женщины, они работали вместе три-четыре года назад, и она до сих пор в шоке от случившегося. Галина характеризует погибшую как благополучную и приятную женщину, у которой были семья и дети. Погибшая занималась бизнесом и, со слов знакомой, не вызывала никаких негативных эмоций.

Напомним, что 14 марта спортсмен Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица София.

Футболист-убийца Секач прятался в гостинице, где погиб баскетболист Янис Тимма

Дарья Нарыкова
