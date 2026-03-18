Политолог объяснил, почему Европа не хочет помогать США с Ормузским проливом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara
Европейские союзники США отказываются отправлять военные корабли в Ормузский пролив из-за политических рисков и нежелания обострять отношения с Ираном. Такое мнение высказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.
По словам эксперта в эфире радио «Комсомольская правда», реальная техническая помощь могла бы быть лишь символической, например тральщиками, но главная причина — в политике. В Европе не хотят втягиваться в конфронтацию, ведь их войска и базы есть в регионе, включая Кипр и Ливан.
Подберёзкин также считает, что удар по Ирану фактически направлен против Китая, который получает из Персидского залива основную часть углеводородов. США, по его мнению, пытаются получить рычаги влияния на экономическое развитие КНР.
На днях президент США Дональд Трамп предложил создать коалицию для защиты судоходства в Ормузском проливе и призвал присоединиться страны, зависящие от нефти из региона. Однако Китай, Южная Корея, Франция, Британия и Япония ответили отказом. Не поддержал идею и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, заявив, что НАТО в этой операции участвовать не должно. Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон тоже заявил, что Париж не направит военные суда в Ормузский пролив до завершения конфликта. К слову, сам Трамп заявил, что Тегеран «играет нечестно» и «не имеет права» блокировать акваторию.
