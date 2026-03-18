Политолог объяснил, почему Европа не хочет помогать США с Ормузским проливом

Европейские союзники США отказываются отправлять военные корабли в Ормузский пролив из-за политических рисков и нежелания обострять отношения с Ираном. Такое мнение высказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

По словам эксперта в эфире радио «Комсомольская правда», реальная техническая помощь могла бы быть лишь символической, например тральщиками, но главная причина — в политике. В Европе не хотят втягиваться в конфронтацию, ведь их войска и базы есть в регионе, включая Кипр и Ливан.

Подберёзкин также считает, что удар по Ирану фактически направлен против Китая, который получает из Персидского залива основную часть углеводородов. США, по его мнению, пытаются получить рычаги влияния на экономическое развитие КНР.