Прощание с утонувшей в Звенигороде девочкой состоится в пятницу
Обложка © Telegram / Андрей Иванов | Одинцово
Администрация Одинцовского городского округа сообщила, что в пятницу, 20 марта, состоится прощание с девочкой, погибшей в Звенигороде. Семье ребёнка оказывается всесторонняя помощь.
«Оказываем семье всю необходимую помощь. Произошедшее — большая трагедия для всех нас», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. А вчера нашли тело девочки. Всем родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.
