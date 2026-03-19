Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 11:33

Прощайте, маломерки: В Госдуме одобрили идею покончить с путаницей в размерах

Депутат Останина не увидела минусов в идее ввести единый ГОСТ на размеры одежды

Обложка © Life.ru

В Госдуме положительно отреагировали на идею ввести единый ГОСТ на размеры одежды. По мнению депутатов, такая мера помогла бы устранить путаницу с маркировкой у разных производителей.

С инициативой выступили общественники, предложившие навести порядок в размерной сетке. В парламенте сочли, что эта идея заслуживает поддержки.

М — это теперь 50-й: В России предложили новый ГОСТ одежды под реальные фигуры россиянок

Депутат Нина Останина в беселе с Life.ru заявила, что проблема действительно существует, поскольку даже у российских брендов один и тот же размер может соответствовать разным параметрам. По её словам, в массовом сегменте необходим чёткий стандарт.

Иногда и вправду у разных производителей, даже российских, один и тот же размер подходит на разные параметры, поэтому нужен какой-то ГОСТ.

Нина Останина

депутат Госдумы

Иногда и вправду у разных производителей, даже российских, один и тот же размер подходит на разные параметры, поэтому нужен какой-то ГОСТ.
Иногда и вправду у разных производителей, даже российских, один и тот же размер подходит на разные параметры, поэтому нужен какой-то ГОСТ.

Собеседница Life.ru пояснила, что речь идёт не столько о различиях между европейскими и российскими обозначениями, сколько о соответствии внутри самого размерного ряда. Иначе покупатели продолжают сталкиваться с ситуацией, когда вещь формально одного размера по факту оказывается другой.

В России хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой

В Госдуме считают, что введение такого стандарта не станет большой проблемой. Напротив, единые правила могли бы упростить выбор одежды и снизить число неудачных покупок. Если идею поддержат на уровне регуляторов, на рынке массовой одежды может появиться более понятная и единая система маркировки.

«Я не вижу в создании такого ГОСТа большой проблемы. Надо это поддержать. И эти стандарты государственные, качественные, они должны касаться не только одежды. Они должны касаться не только того, что мы носим, но и того, что мы употребляем», — заключила парламентарий.

Одежда из натуральных тканей подорожала в России на 30–40%

Ранее общественники из центра «Сорок Сороков» обратили внимание на путаницу с маркировкой одежды у разных брендов и предложили Росстандарту разработать единый ГОСТ. По их мнению, сейчас один и тот же размер у производителей может отличаться на 5–10 сантиметров по основным параметрам, из-за чего покупатели, особенно при заказах в интернете, всё чаще сталкиваются с промахами при выборе вещей.

Ольга Годуненко
