Эстония вызвала российского дипломата после заявления о «вторжении» истребителя

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства страны. Речь идёт об инциденте, который, по версии Таллина, произошёл 18 марта.

В эстонском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российский истребитель якобы пересёк границу в районе острова Вайндлоо. В связи с этим дипломату передали официальную ноту.

Как утверждает эстонская сторона, у самолёта не было плана полёта, а также двусторонней радиосвязи со службой управления воздушным движением республики.

В Таллине подчеркнули, что считают подобные действия серьёзным нарушением. На этом фоне инцидент решили вынести на дипломатический уровень.

Российская сторона ранее не раз заявляла, что полёты военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это не первый подобный эпизод в отношениях двух стран. В конце 2025 года Эстония уже выступала с обвинениями в адрес российских пограничников из-за якобы захода на её территорию.