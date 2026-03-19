Арабский мир взбешён: Вчерашние союзники внезапно осудили действия США

Арабские страны выразили резкое недовольство действиями США на фоне ударов по иранскому газовому месторождению «Южный Парс». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, правительства региона были возмущены не только самими атаками, но и тем, что Вашингтон не смог их предотвратить. В ряде стран это вызвало серьёзное раздражение. Арабские государства, говорится в статье, пытались повлиять на администрацию Дональда Трампа и добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Однако их усилия не дали результата.

«Нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном «Южный Парс», являющимся продолжением катарского полигона «Северный», — это опасный и безответственный шаг», — заявил советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари.

Собеседники WSJ утверждают, что теперь в регионе усиливаются опасения из-за возможной эскалации. Некоторые страны считают, что происходящее может затронуть и их интересы. Ранее Трамп заявлял, что США готовы нанести мощный удар по «Южному Парсу» в случае атаки Ирана на Катар. На этом фоне напряжённость вокруг энергетической инфраструктуры продолжает расти.

«Южный Парс» — крупнейшее газовое месторождение в мире, которое Иран разрабатывает совместно с Катаром (с его стороны оно известно как «Северное»). Этот проект играет ключевую роль в глобальных поставках газа, поэтому любые удары по нему вызывают резкую реакцию стран региона и могут повлиять на мировой энергетический рынок.