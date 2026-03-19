Верховный суд оставил в силе пожизненный срок бывшему аудитору Минфина по ХМАО

Верховный суд России подтвердил пожизненное заключение для экс-руководителя контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО-Югре Юрия Чекина. Его приговор по делу об убийстве регионального прокурора остался без изменений, что стало известно из онлайн-трансляции заседания.

Так, Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Чекина и его адвоката Зеленковой. Судебная коллегия по уголовным делам подтвердила законность приговора, вынесенного судом ХМАО, а также апелляционного определения Второго апелляционного суда.

Ранее было установлено, что Чекин, будучи главным контролером-ревизором Минфина по ХМАО, в 1993 году похитил более 15,6 миллиона рублей государственных средств. В июне 2000 года он организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина из мести. После этих преступлений Чекин скрывался в течение 20 лет и был задержан в Ханты-Мансийске в октябре 2021 года.

В июле 2024 года суд ХМАО признал его виновным по нескольким статьям, включая организацию убийства Бедерина, мошенничество, убийство знакомого и организацию убийства жителя Ханты-Мансийска из-за карточного долга. В настоящее время Чекин отбывает наказание в исправительной колонии «Полярная сова» на Ямале.