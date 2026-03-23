Перец по 600 рублей: LIFE выяснил, как запрет из Ирана превратил овощ в деликатес и сколько это продлится

Болгарский перец в российских магазинах резко подорожал, и одной из главных причин стали внешнеэкономические факторы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По его словам, Иран в последние годы занял важное место в поставках свежих овощей и фруктов в Россию. В частности, около половины всего сладкого перца на российский рынок приходилось именно на иранскую продукцию.

Ситуация осложнилась после того, как с 3 марта Тегеран ввёл полный запрет на экспорт продовольствия. Это решение было принято для обеспечения внутренней безопасности на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

На российский рынок из Ирана поступает болгарский перец, фисташки, сладкий перец, кабачки, персики, черешня, сельдерей, салат и баклажаны. Иран играет важную роль как крупный поставщик продуктов питания для нашей страны. Овощи и фрукты из Ирана созревают раньше, чем в Турции, что даёт Ирану преимущество, однако с 3 марта Тегеран ввёл полный запрет на экспорт продовольствия, чтобы обеспечить собственную безопасность на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Это решение может ударить по ценам на российском рынке. Пётр Щербаченко доцент Финансового университета при правительстве России

Эксперт отметил, что сладкий перец, кабачки и баклажаны Россия получает в основном из Ирана, Китая и Турции. При этом быстро заменить выпавшие объёмы сложно, потому что такая продукция скоропортящаяся, а поставки обычно выстраиваются по заранее заключённым контрактам.

На этом фоне цены в ряде регионов заметно пошли вверх. По оценке Щербаченко, рост составил около 30%, а в магазинах перец теперь продаётся по 450–650 рублей за килограмм.

«Однако ритейлеры не ожидают сильного дефицита: торговые сети перенаправляют заказы поставщикам из Турции, Азербайджана, Египта и Китая, а также ближе к лету мы увидим собственную продукцию из российских теплиц», — комментирует собеседник Life.ru.

Эксперт считает, что через несколько недель ситуация может начать выравниваться. По мере перестройки логистики рост цен, вероятно, сменится снижением, хотя точные цифры пока прогнозировать рано.

Ранее диетологи обращали внимание, что польза болгарского перца может отличаться в зависимости от его цвета. По словам специалистов, все виды содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, однако зелёный перец считается менее зрелым и поэтому в нём обычно меньше углеводов и калорий. Красный, напротив, дольше созревает и за счёт этого накапливает больше витаминов А и С, а также антиоксидантов.