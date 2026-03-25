«Самые прекрасные»: Дарья Мороз показала редкое фото родителей

Актриса Дарья Мороз поделилась архивным снимком своих родителей — Марины Левтовой и Юрия Мороза, почтив их память. Фотографию она опубликовала в своих социальных сетях.

Марина Левтова погибла в феврале 2000 года в результате аварии на снегоходе. В момент происшествия рядом с ней находилась дочь, которую актриса, по словам близких, защитила от опасности. Юрий Мороз, известный режиссёр и актёр, ушёл из жизни в 2025 году, оставив заметный след в отечественном кинематографе.