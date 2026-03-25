«Самые прекрасные»: Дарья Мороз показала редкое фото родителей
Актриса Дарья Мороз почтила память родителей, опубликовав редкий семейный снимок
Архивное фото Марины Левтовой и Юрия Мороза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ d_moroz
Актриса Дарья Мороз поделилась архивным снимком своих родителей — Марины Левтовой и Юрия Мороза, почтив их память. Фотографию она опубликовала в своих социальных сетях.
Марина Левтова погибла в феврале 2000 года в результате аварии на снегоходе. В момент происшествия рядом с ней находилась дочь, которую актриса, по словам близких, защитила от опасности. Юрий Мороз, известный режиссёр и актёр, ушёл из жизни в 2025 году, оставив заметный след в отечественном кинематографе.
«Самый выдающийся режиссёр и самая утончённая, красивейшая актриса. Прекрасные родители прекрасной дочери», — написали пользователи в комментариях.
Напомним, что в июле 2025 года стало известно о смерти Юрия Мороза — российского актёра, режиссёра, сценариста и продюсера, возглавлявшего Ассоциацию молодых кинематографистов. Режиссёр ушёл из жизни на 69-м году после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Церемония прощания с Юрием Морозом прошла в Москве. После отпевания на Ваганьковском кладбище его похоронили рядом с могилой первой супруги — Марины Левтовой.
