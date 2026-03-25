У разбившегося в Приамурье вертолёта оказался поддельный номер

Стали известны подробности крушения вертолёта Robinson R-44 в Амурской области: регистрационный номер разбившегося в феврале воздушного судна, на борту которого находились три человека, оказался поддельным. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке государственного регистрационного знака воздушного судна», — говорится в сообщении.

Проверка соблюдения правил безопасности полётов выявила, что владелец вертолета Robinson R-44 незаконно нанёс на хвостовую балку номер, не числящийся за каким-либо гражданским воздушным судном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о подделке регистрационного знака транспортного средства (ч. 1 ст. 326 УК РФ). Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования.