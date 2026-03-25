У разбившегося в Приамурье вертолёта оказался поддельный номер
Место крушения вертолёта в Амурской области. Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Стали известны подробности крушения вертолёта Robinson R-44 в Амурской области: регистрационный номер разбившегося в феврале воздушного судна, на борту которого находились три человека, оказался поддельным. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке государственного регистрационного знака воздушного судна», — говорится в сообщении.
Проверка соблюдения правил безопасности полётов выявила, что владелец вертолета Robinson R-44 незаконно нанёс на хвостовую балку номер, не числящийся за каким-либо гражданским воздушным судном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о подделке регистрационного знака транспортного средства (ч. 1 ст. 326 УК РФ). Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования.
Напомним, что частный вертолёт Robinson пропал с радаров в Амурской области 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны и вскоре перестало отображаться на экранах радаров в Ромненский муниципальный округ. Причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. В разбившемся вертолёте находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский. Обломки воздушного судна и тела погибших были обнаружены в районе Ромненского округа.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.