Тишковец допустил возвращение снега в Москву перед Пасхой

Несмотря на прогноз по теплому апрелю, перед Пасхой в Москве может снова пойти снег. О такой вероятности сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, риск возврата весенних холодов сохраняется во второй половина апреля. Именно на этот период, как отметил синоптик, может прийтись похолодание с осадками в разном агрегатном состоянии.

«Несмотря на грядущий теплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние, в том числе и снег, перед Пасхой, которая в этом году по дате совпадает с Днем космонавтики, сохраняется», — написал он с своём канале в МАХ.

При этом устойчивый снежный покров в столице, по оценке Тишковца, должен полностью сойти уже к 3 апреля. Сейчас потепление и дожди работают на быстрое таяние оставшегося снега. До конца недели в Москве сохранится теплая и в основном солнечная погода. Ночью ожидается около 0…+3 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +13…+16.

Православная Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Так что возможное похолодание, о котором говорит синоптик, может прийтись как раз на дни перед праздником.