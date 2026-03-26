Арестованный в Польше археолог Бутягин получил возможность переписки
© ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский археолог Александр Бутягин, которого арестовали в Польше и могут экстрадировать на Украину, получил возможность вести переписки. Об этом сообщили его близкие в соцсети. Хотя все письма будут проверяться цензурой, тем не менее теперь связь с учёным налажена.
«Сотрудникам консульства наконец удалось наладить с Александром почтовую переписку, и теперь ему можно отправлять письма. Письма в СИЗО должны направляться по почте, в определённом формате и с приложенным переводом на польский язык. Там письма проходят цензуру, после чего администрация СИЗО передаёт их Александру», — говорится в сообщении.
Напомним, российкого археолога Александра Бутягина задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе, его поместили под арест в Польше. Украинская сторона инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию. 18 марта суд Варшавы вынес решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Отец арестованного арехолога уверен, что его сына заманили в Польшу как раз ради ареста и передачи Киеву.
