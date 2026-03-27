В Северной Осетии ввели запрет на массовые мероприятия из-за угрозы диверсий

В Северной Осетии до особого распоряжения запретили организацию и проведение публичных массовых мероприятий. Ограничение ввели на всей территории республики.

Как сообщили власти региона, решение связано с осложнением оперативной обстановки. В документе говорится о рисках, связанных с возможными диверсиями с использованием беспилотников.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Его текст привели в пресс-службе главы и правительстве региона.

Власти пояснили, что мера принята для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Всем профильным ведомствам поручили незамедлительно приступить к исполнению указа.

Сколько именно будет действовать запрет, пока не уточняется. Ограничения сохранятся до отдельного распоряжения.

Ранее сообщалось, что в России могут снять ковидные ограничения на шествия и собрания. Депутаты пояснили, что из-за перебоев с мобильным интернетом граждане хотели бы возобновить некую активность в своей жизни. В частности востребовано проведение шествий и собраний, что гарантируется ст. 31 Конституции РФ.