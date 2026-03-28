Пакистан примет глав МИД трёх стран для обсуждения войны на Ближнем Востоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Египта и Турции посетят Пакистан 29–30 марта для обсуждения путей деэскалации ближневосточного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба пакистанского МИД.
По приглашению министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара в Исламабад прибудут министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Визит продлится два дня.
В заявлении пакистанского ведомства говорится, что в ходе визита они проведут подробное обсуждение ряда вопросов, включая усилия по снижению напряжённости в регионе. Высокопоставленные члены делегаций также встретятся с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Сейчас урегулирование конфликта находится в «подвешенном» состоянии, поскольку на фоне новостей о возможном проведении переговоров появляются также известия о том, что США отправляет десятки тысяч солдат для проведения наземной операции в Иране. При этом в Европе считают такой исход неизбежным, поскольку Штаты хотят захватить иранский остров Харк, где находится важнейший для Тегерана морской терминал для сырой нефти. Прямо сейчас иранская армия работает над укреплением его обороны.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.