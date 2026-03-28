Пакистан примет глав МИД трёх стран для обсуждения войны на Ближнем Востоке

Главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Египта и Турции посетят Пакистан 29–30 марта для обсуждения путей деэскалации ближневосточного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба пакистанского МИД.

По приглашению министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара в Исламабад прибудут министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Визит продлится два дня.

В заявлении пакистанского ведомства говорится, что в ходе визита они проведут подробное обсуждение ряда вопросов, включая усилия по снижению напряжённости в регионе. Высокопоставленные члены делегаций также встретятся с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.