30 марта, 13:04

Спикер МИД Ирана предупредил страны Ближнего Востока о «ловушке Киева»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Тегеран выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не пойдут на поводу у Киева на фоне предложений о сотрудничестве в сфере обороны. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, увязывать украинский конфликт с военной эскалацией вокруг Ирана было бы серьёзной ошибкой. Багаи заявил, что рассчитывает: государства региона не «попадут в такую ловушку».

Жёсткая реакция Тегерана прозвучала после серии контактов Владимира Зеленского с ближневосточными странами. В последние дни западные СМИ сообщали, что Киев предлагает государствам Персидского залива украинский опыт в сфере борьбы с дронами и обсуждает долгосрочные соглашения по безопасности.

По данным Reuters и AP, Украина ведёт переговоры с Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией и рядом других стран о сотрудничестве в сфере ПВО, беспилотных технологий и совместного оборонного производства. На этом фоне в Иране явно опасаются, что украинская тема может быть встроена в более широкий антииранский контур на Ближнем Востоке.

Марина Фещенко
