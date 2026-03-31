Мать и дочь пытались поджечь военкомат в Тюмени: одну отправили в СИЗО, вторую — домой

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения двум женщинам, задержанным после попытки поджога военкомата на улице Рижской. Речь идёт о 40-летней Светлане В. и 67-летней Татьяне М. По данным следствия, вечером 28 марта они бросали в сторону входа бутылки с жидкостью.

Сильного пожара не произошло. По предварительной информации, загорелся только коврик у двери, а огонь потушили ещё до приезда пожарных. Суд постановил отправить Светлану В. под стражу до 27 мая. Для Татьяны М. избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест на тот же срок. При выборе меры суд учёл возраст и состояние здоровья пожилой женщины.

Обеим фигуранткам вменяют террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

В России такие истории, увы, уже не выглядят единичными. Телефонные мошенники нередко выбирают мишенью именно пожилых людей, а затем не только выманивают у них деньги, но и подталкивают к противоправным действиям — в том числе к поджогам военкоматов и других объектов. Так, в 2023 году в Свердловской области антитеррористическая комиссия сообщала о двух пенсионерках, которых аферисты убедили пойти на поджоги, пообещав деньги и запугав историями об угрозе их имуществу.

Известны и случаи, когда такие эпизоды заканчивались уже реальными сроками. Например, 67-летняя жительница Петербурга, осуждённая за поджог военкомата, после задержания заявляла, что стала жертвой телефонных мошенников: по её словам, сначала её убедили оформить кредит, а затем пообещали погасить долг в обмен на поджог. На этом фоне силовики и СМИ регулярно предупреждают, что схема «запугать, выманить деньги, а потом толкнуть на преступление» особенно часто срабатывает именно с пожилыми людьми.