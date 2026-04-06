Европе грозит энергетический кризис из-за Украины, поэтому необходимы российские энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На Европу надвигается беспрецедентный энергетический кризис. Европейским странам нужно и будет нужно ещё больше энергии из России. А Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии», — заявил Орбан.

Он отметил, что Украина предпринимает шаги, препятствующие поставкам топлива на континент. По словам премьера, взрыв на «Северном потоке», блокировка части нефтепровода «Дружба» и регулярные удары по российской ветке «Турецкого потока» создают угрозу стабильности энергетических маршрутов в регионе.