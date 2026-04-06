Орбан заявил о нужде Европы в российских энергоносителях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Европе грозит энергетический кризис из-за Украины, поэтому необходимы российские энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«На Европу надвигается беспрецедентный энергетический кризис. Европейским странам нужно и будет нужно ещё больше энергии из России. А Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии», — заявил Орбан.
Он отметил, что Украина предпринимает шаги, препятствующие поставкам топлива на континент. По словам премьера, взрыв на «Северном потоке», блокировка части нефтепровода «Дружба» и регулярные удары по российской ветке «Турецкого потока» создают угрозу стабильности энергетических маршрутов в регионе.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия, Сербия, Турция и Россия намерены предпринять решительные шаги для защиты газопровода «Турецкий поток». По его словам, страны договорились оставаться «в тесном контакте», и каждый внесёт свой вклад в оборону. Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.
