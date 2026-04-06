Для поиска Усольцевых в тайге применят профессиональные металлоискатели

В Красноярском крае продолжается операция по поиску пропавшей семьи Усольцевых. Специалисты Национального центра помощи детям рассматривают возможность расширения технического арсенала, задействованного в спасательной операции, передаёт РИА «Новости».

Основную ставку волонтеры делают на человеческий ресурс, однако рассматриваются и дополнительные методы.

При необходимости отряд готов подключить беспилотные летательные аппараты. Кроме того, обсуждается внедрение профессиональных приборов для обнаружения предметов из металла, способных различать типы сплавов.

Ранее к работе привлекались кинологические расчёты. Однако сейчас их участие становится менее актуальным. В центре пояснили, что эффективность четвероногих помощников максимальна только в первые дни.

После того как сошёл снежный покров, шансы на то, что животные смогут взять след пропавших, практически равны нулю. Поэтому фокус смещается на использование современной поисковой электроники.