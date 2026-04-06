Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 09:33

Политолог связал попытку диверсии на газопроводе в Сербии с интересами Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Потенциальный подрыв газопровода в Сербии может быть выгоден венгерским властям. Такое мнение выразил политолог, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко, комментируя обнаружение взрывного устройства рядом с магистралью, по которой российский газ идёт в Венгрию.

«Украина борется за то, чтобы обесточить Венгрию и принудить её к европейским условиям получения энергоресурсов. А для этого нужно полностью отрезать её от имеющихся российских поставок. В то же время с электоральной точки зрения это полезно для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Диверсия может сплотить граждан вокруг его фигуры», — заявил эксперт в беседе с «Ридусом».

По его словам, попытка теракта произошла именно на сербской территории, потому что туда легче попасть и технически там проще совершить подрыв, чем в Венгрии. Бондаренко отметил, что России сложно защищать свою энергоинфраструктуру за рубежом — максимум, на что способна Москва, это передача разведывательной информации другим государствам.

Политолог назвал газопровод «Турецкий поток» последней нетронутой магистралью, по которой ещё продолжаются поставки российского топлива. Он напомнил, что с украинской стороны неоднократно предпринимались попытки диверсий в отношении этой инфраструктуры — ранее хотели подорвать участок, проходящий через дно Чёрного моря, а теперь аналогичная попытка произошла на суше.

Разведка Сербии назвала страну производства взрывчатки для диверсии на газопроводе
Разведка Сербии назвала страну производства взрывчатки для диверсии на газопроводе

Напомним, представитель сербских спецслужб Джуро Йованич заявил, что подрыв газопровода между Сербией и Венгрией готовил иностранный гражданин. Взрывное устройство обнаружили 5 апреля в северной Сербии (автономный край Воеводина) рядом с магистралью, по которой идёт российское топливо. В соседней Венгрии на инцидент отреагировали оперативно — Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
