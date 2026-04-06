Политолог связал попытку диверсии на газопроводе в Сербии с интересами Венгрии
Потенциальный подрыв газопровода в Сербии может быть выгоден венгерским властям. Такое мнение выразил политолог, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко, комментируя обнаружение взрывного устройства рядом с магистралью, по которой российский газ идёт в Венгрию.
«Украина борется за то, чтобы обесточить Венгрию и принудить её к европейским условиям получения энергоресурсов. А для этого нужно полностью отрезать её от имеющихся российских поставок. В то же время с электоральной точки зрения это полезно для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Диверсия может сплотить граждан вокруг его фигуры», — заявил эксперт в беседе с «Ридусом».
По его словам, попытка теракта произошла именно на сербской территории, потому что туда легче попасть и технически там проще совершить подрыв, чем в Венгрии. Бондаренко отметил, что России сложно защищать свою энергоинфраструктуру за рубежом — максимум, на что способна Москва, это передача разведывательной информации другим государствам.
Политолог назвал газопровод «Турецкий поток» последней нетронутой магистралью, по которой ещё продолжаются поставки российского топлива. Он напомнил, что с украинской стороны неоднократно предпринимались попытки диверсий в отношении этой инфраструктуры — ранее хотели подорвать участок, проходящий через дно Чёрного моря, а теперь аналогичная попытка произошла на суше.
Напомним, представитель сербских спецслужб Джуро Йованич заявил, что подрыв газопровода между Сербией и Венгрией готовил иностранный гражданин. Взрывное устройство обнаружили 5 апреля в северной Сербии (автономный край Воеводина) рядом с магистралью, по которой идёт российское топливо. В соседней Венгрии на инцидент отреагировали оперативно — Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.
