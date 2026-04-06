6 апреля, 10:00

Кремль отреагировал на слухи о поездке Уиткоффа и Кушнера в Киев после Пасхи

Песков заявил, что в Кремле не знают о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле не располагают точной информацией о возможной поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник.

По его словам, Москве лишь известны заявления украинской стороны о том, что такой визит якобы может быть на повестке. Иными словами, в Кремле эти планы подтвержденными не считают.

Поводом для комментария стали слова из Киева о возможном приезде американских переговорщиков вскоре после православной Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. О такой поездке ранее говорили украинские представители. Речь идет о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые уже участвовали в контактах по украинскому урегулированию, но в Киев с официальным визитом пока не приезжали. До этого они проводили встречи с украинскими представителями в дистанционном формате и участвовали в переговорах с российской стороной.

Уиткофф, Кушнер и сенатор-экстремист впервые могут посетить Киев после Пасхи

Сама тема нового визита возникла на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, который застопорился после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Киев рассчитывает, что американские посредники смогут вернуть обсуждение к активной фазе.

Марина Фещенко
