Кремль отреагировал на слухи о поездке Уиткоффа и Кушнера в Киев после Пасхи

В Кремле не располагают точной информацией о возможной поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник.

По его словам, Москве лишь известны заявления украинской стороны о том, что такой визит якобы может быть на повестке. Иными словами, в Кремле эти планы подтвержденными не считают.

Поводом для комментария стали слова из Киева о возможном приезде американских переговорщиков вскоре после православной Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. О такой поездке ранее говорили украинские представители. Речь идет о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые уже участвовали в контактах по украинскому урегулированию, но в Киев с официальным визитом пока не приезжали. До этого они проводили встречи с украинскими представителями в дистанционном формате и участвовали в переговорах с российской стороной.

Сама тема нового визита возникла на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, который застопорился после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Киев рассчитывает, что американские посредники смогут вернуть обсуждение к активной фазе.