Владимир Зеленский предложил американской переговорной группе приехать сначала в Киев, а затем отправиться в Москву. Такой вариант он назвал альтернативой трехсторонней встрече.

По словам главаря киевского режима, если собрать всех участников сразу не получается, переговоры можно провести по очереди. Он добавил, что якобы уже слышал положительные сигналы партнеров по поводу такого формата.

Зеленский отметил, что сложные вопросы, в том числе территориальные, в конечном счете могут решаться только на уровне лидеров. До этого, по его замыслу, технические группы могли бы продолжить контакты в более гибком режиме.