Зеленский предложил американцам новый маршрут: сначала Киев, потом Москва
Зеленский предложил США формат переговоров с визитами в Киев и Москву
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Владимир Зеленский предложил американской переговорной группе приехать сначала в Киев, а затем отправиться в Москву. Такой вариант он назвал альтернативой трехсторонней встрече.
По словам главаря киевского режима, если собрать всех участников сразу не получается, переговоры можно провести по очереди. Он добавил, что якобы уже слышал положительные сигналы партнеров по поводу такого формата.
Зеленский отметил, что сложные вопросы, в том числе территориальные, в конечном счете могут решаться только на уровне лидеров. До этого, по его замыслу, технические группы могли бы продолжить контакты в более гибком режиме.
Напомним, что в конце марта украинская и американская делегации уже проводили встречи во Флориде, при этом российские представители на них не присутствовали, хотя изначально переговоры ожидались в Абу-Даби. Сам Зеленский ранее говорил, что внимание США сейчас во многом переключено на ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока. На этом фоне Киев пытается сохранить диалог по украинскому урегулированию и не дать теме уйти на второй план.
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