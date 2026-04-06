6 апреля, 15:17

У Казанского собора начали снос веранды ресторана «МаmaLыga»

Обложка © Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга начали демонтировать веранду ресторана «МаmaLыga», который входит в Ginza Project. О работах у Казанского собора сообщил городской Комитет по контролю за имуществом.

Власти заявили, что речь идет о незаконной пристройке. По данным ККИ, участок раньше использовался под нестационарный павильон общепита, но после окончания срока договор расторгли, а саму территорию исключили из схемы НТО.

Бывший арендатор, как заявили в комитете, заранее получил уведомления, однако добровольно площадку не освободил. Теперь демонтаж проводит подведомственная структура ведомства. В самой Ginza Project журналистам подтвердили, что террасы больше не будет. В компании отметили, что город меняет подход к использованию пространства в центре, а исторический фасад после сноса станет более открытым для обзора.

Для Ginza Project это уже не первый подобный эпизод за последнее время. В 2025 году в Петербурге были демонтированы и другие объекты сети, в том числе SunDay Ginza и ресторан «Корюшка». После завершения работ Смольный собирается заняться взысканием расходов, которые город понес при демонтаже.

Марина Фещенко
