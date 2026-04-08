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Опубликовано 8 апреля, 08:26

Поддубный сообщил об ударах по целям в Мерефе южнее Харькова

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что в ночь на 8 апреля ВС РФ нанесли удары по целям в Мерефе, расположенной южнее Харькова. Об этом он написал в своем канале в MAX.

По его словам, в этом городе находятся объекты, которые используются украинской стороной. В их числе он назвал местный НПЗ, завод ЖБИ, железнодорожный узел, а также цеха по восстановлению техники и производству беспилотников.

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Кроме того, как утверждает Поддубный, в Мерефе есть пункты временной дислокации украинских формирований.

Военкор отдельно отметил значение города как транспортного узла. По его версии, через него идут связи с центральными и южными регионами Украины.

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Марина Фещенко
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