Поддубный сообщил об ударах по целям в Мерефе южнее Харькова

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что в ночь на 8 апреля ВС РФ нанесли удары по целям в Мерефе, расположенной южнее Харькова. Об этом он написал в своем канале в MAX.

По его словам, в этом городе находятся объекты, которые используются украинской стороной. В их числе он назвал местный НПЗ, завод ЖБИ, железнодорожный узел, а также цеха по восстановлению техники и производству беспилотников.

Кроме того, как утверждает Поддубный, в Мерефе есть пункты временной дислокации украинских формирований.

Военкор отдельно отметил значение города как транспортного узла. По его версии, через него идут связи с центральными и южными регионами Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, как танк и беспилотник ликвидировали живую силу ВСУ под Харьковом. Операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника, подготовленной для ротации. Танкисты выдвинулись на заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удар.