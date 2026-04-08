Поддубный сообщил об ударах по целям в Мерефе южнее Харькова
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Военкор Евгений Поддубный сообщил, что в ночь на 8 апреля ВС РФ нанесли удары по целям в Мерефе, расположенной южнее Харькова. Об этом он написал в своем канале в MAX.
По его словам, в этом городе находятся объекты, которые используются украинской стороной. В их числе он назвал местный НПЗ, завод ЖБИ, железнодорожный узел, а также цеха по восстановлению техники и производству беспилотников.
Кроме того, как утверждает Поддубный, в Мерефе есть пункты временной дислокации украинских формирований.
Военкор отдельно отметил значение города как транспортного узла. По его версии, через него идут связи с центральными и южными регионами Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, как танк и беспилотник ликвидировали живую силу ВСУ под Харьковом. Операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника, подготовленной для ротации. Танкисты выдвинулись на заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удар.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.