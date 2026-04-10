Под завалами нашли второго погибшего: Последняя информация о взрыве во Владикавказе

Число погибших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух. Тело второго мужчины спасатели нашли под завалами после разбора конструкций.

По последним данным, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Всех доставили в больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

Состояние части раненых врачи оценивают как тяжёлое. Трое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, ещё один пациент — в крайне тяжёлом.

Сам взрыв произошёл днём 10 апреля в складских помещениях во Владикавказе. По предварительным данным, внутри находилась пиротехника.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По данным МЧС, из зоны ЧП удалось вывести двух человек, пожар тушат, завалы продолжают разбирать.