Суд в Москве начнёт рассмотрение второго дела Тимура Иванова 17 апреля

Симоновский суд Москвы начнёт рассматривать второе уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова 17 апреля. Заседания пройдут в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Также фигурантом проходит бизнесмен Александр Фомин, который признал вину.

«Материалы уже поступили в Симоновский районный суд столицы для рассмотрения по существу дела. Дата первого заседания назначена на 17 апреля», — говорится в сообщении.

По данным следствия, дело включает более 300 томов. Иванову предъявили обвинение по трём эпизодам получения взяток в особо крупном размере, а также по статьям о легализации денежных средств и незаконном обороте оружия. Его защитники уже завершили ознакомление с материалами.

Следствие считает, что Фомин и другие лица оказывали Иванову услуги имущественного характера. Речь идёт об оплате работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией объектов. Также, по версии правоохранителей, фигуранты участвовали в передаче взяток в виде услуг. Отдельное производство выделили по делу Сергея Бородина, который сотрудничал со следствием.