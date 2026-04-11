Не менее 25 домов повреждены в результате вчерашнего взрыва во Владикавказе

В результате детонации пиротехнических изделий на складском объекте во Владикавказе пострадало не менее 25 частных жилых строений, где проживает 74 человек, а также 30 единиц автотранспорта. Об этом сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

«В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописано десять человек», — уточнили представители власти.

Также взрывной волной повреждена кровля домохозяйств на общую площадь более 1000 квадратных метров. Кроме того, пострадали оконные и дверные конструкции: их насчитывается более 150 квадратных метров. Администрация также отметила, что въездные ворота получили повреждения примерно на 40 квадратных метров.

В соответствии с планом ликвидации последствий ЧС, были приняты первоочередные меры по защите жилых помещений от атмосферных осадков. Оконные проёмы временно закрыты полиэтиленовой плёнкой, а наиболее повреждённые участки кровли укрыты брезентом. По результатам обследования, проведённого комиссией, фактов утраты гражданами имущества первой необходимости не установлено.

Помимо этого, в мэрии добавили, что три десятка легковых автомобилей и других транспортных средств получили повреждения разной степени тяжести.

В администрации города сообщили, что уже принимаются заявления от пострадавших на разовую финансовую поддержку — каждому человеку выплатят по 10 тысяч рублей. Собственники пяти домовладений, которые пострадали сильнее остальных, получат по 100 тысяч рублей из резервного фонда главы местной администрации.