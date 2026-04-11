Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 12:47

Не менее 25 домов повреждены в результате вчерашнего взрыва во Владикавказе

Обложка © Telegram / Следком

В результате детонации пиротехнических изделий на складском объекте во Владикавказе пострадало не менее 25 частных жилых строений, где проживает 74 человек, а также 30 единиц автотранспорта. Об этом сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

«В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописано десять человек», — уточнили представители власти.

Также взрывной волной повреждена кровля домохозяйств на общую площадь более 1000 квадратных метров. Кроме того, пострадали оконные и дверные конструкции: их насчитывается более 150 квадратных метров. Администрация также отметила, что въездные ворота получили повреждения примерно на 40 квадратных метров.

В соответствии с планом ликвидации последствий ЧС, были приняты первоочередные меры по защите жилых помещений от атмосферных осадков. Оконные проёмы временно закрыты полиэтиленовой плёнкой, а наиболее повреждённые участки кровли укрыты брезентом. По результатам обследования, проведённого комиссией, фактов утраты гражданами имущества первой необходимости не установлено.

Помимо этого, в мэрии добавили, что три десятка легковых автомобилей и других транспортных средств получили повреждения разной степени тяжести.

В администрации города сообщили, что уже принимаются заявления от пострадавших на разовую финансовую поддержку — каждому человеку выплатят по 10 тысяч рублей. Собственники пяти домовладений, которые пострадали сильнее остальных, получат по 100 тысяч рублей из резервного фонда главы местной администрации.

Хозяин склада и производители пиротехники задержаны после взрыва во Владикавказе

Напомним, о взрывах на складе пиротехники во Владикавказе стало известно 10 апреля. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной стало использование просроченной пиротехники. Возбуждено уголовное дело.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar