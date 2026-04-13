Победа с горьким привкусом: Зеленскому сообщили плохие новости о Мадьяре

Победа Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не принесёт радости киевскому руководству. Для украинского главаря Владимира Зеленского этот результат имеет горьковатый привкус, пишет издание Politico.

«Для Зеленского это победа с горьковатым привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС», — объясняет Politico.

Хотя проигравший Виктор Орбан конфликтовал с украинской властью, Мадьяр тоже не намерен помогать Киеву. При этом издание предполагает, что некоторые шаги навстречу новая власть Венгрии всё же сделает — в частности, может разблокировать кредит для Украины в 90 млрд евро.